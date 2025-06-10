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«Флорида» разгромила «Эдмонтон» (6:1) и повела 2−1 в финальной серии Кубка Стэнли

Команда тренера Пола Мориса обыграла «Ойлерс» (5:1) в третьем матче финала Кубка Стэнли.

Источник: Спортс"

Таким образом, «Пантерс» одержали вторую победу подряд по ходу серии и повели в ней 2−1.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 32 из 33 бросков соперника.

Четвертый матч серии пройдет 13 июня на домашней площадке «Флориды».