«Эдмонтон» получил 85 минут штрафа в 3-м матче с «Флоридой». Команды подрались «5 на 5» в 3-м периоде после удара Фредрика по спине Беннетта

В середине третьего периода при счете 5:1 между хоккеистами началась массовая потасовка в формате «5 на 5» после того, как форварда «Ойлерс» Трент Фредерик провоцировал Сэма Беннетта из «Флориды», нанеся тому удар клюшкой по спине.