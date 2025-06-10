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«Эдмонтон» получил 85 минут штрафа в 3-м матче с «Флоридой». Команды подрались «5 на 5» в 3-м периоде после удара Фредрика по спине Беннетта

«Пантерс» обыграли «Ойлерс» (6:1) в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли. Команда Пола Мориса повела 2−1 в серии.

Источник: Спортс"

Команды в общей сложности получили 140 штрафных минут, из которых в активе «Эдмонтона» 85 минут, а «Флориды» — 55 минут.

В середине третьего периода при счете 5:1 между хоккеистами началась массовая потасовка в формате «5 на 5» после того, как форварда «Ойлерс» Трент Фредерик провоцировал Сэма Беннетта из «Флориды», нанеся тому удар клюшкой по спине.

За партнера по команде заступили хоккеисты «Пантерс», после чего игроки разделились по парам и подрались. Штрафы после потасовки получили Беннетт, Фредрик, Энтони-Джон Грир, Джона Гаджович, Дарнелл Нерс и Маттиас Экхольм.