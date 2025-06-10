Скиннер пропустил минимум 5 шайб в 5-й раз в этом Кубке Стэнли. Вратарь «Эдмонтона» был заменен в игры с «Флоридой», он удалился за выброс шайбы в 3-м периоде

Стартовый вратарь «Ойлерс» Стюарт Скиннер был заменен на 44-й минуте в третьем периоде после пятой пропущенной шайбой. У него 18 из 23 отраженных бросков. Перед пятым голом голкипер выбросил шайбу за пределы площадки, получив две минуты — и «Пантерс» реализовали большинство.