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Скиннер пропустил минимум 5 шайб в 5-й раз в этом Кубке Стэнли. Вратарь «Эдмонтона» был заменен в игры с «Флоридой», он удалился за выброс шайбы в 3-м периоде

«Эдмонтон» уступил «Флориде» (1:5, 1−2) в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли.

Источник: Спортс"

Стартовый вратарь «Ойлерс» Стюарт Скиннер был заменен на 44-й минуте в третьем периоде после пятой пропущенной шайбой. У него 18 из 23 отраженных бросков. Перед пятым голом голкипер выбросил шайбу за пределы площадки, получив две минуты — и «Пантерс» реализовали большинство.

Кэлвин Пикар заменил Скиннера и отразил 7 из 8 бросков на своем отрезке.

В пятый раз в нынешнем плей-офф Скиннер пропустил как минимум пять голов за матч.

Голкипер провел 13 матчей в этом Кубке Стэнли, пропуская в среднем 2,84 шайбы и отражая 89,4% бросков.