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Плющев про «Авангард»: «Просто так сожжена пара-тройка бюджетов! Канадский господин капризничает, требует игроков. Почему давным-давно не открывают молодых звезд для КХЛ?»

24-летний форвард «Динамо» Дмитрий Рашевский, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, принял контрактное предложение «Авангарда».

Источник: Спортс"

Утверждалось, что московский клуб повторит предложение (195 миллионов рублей за 3 года), после чего обменяет игрока в «Металлург» на денежную компенсацию в размере 150 млн.

«Мне вообще непонятна вот эта трансферная кутерьма вокруг “Авангарда”.

Идет круговорот тренеров, Кравца сменяет Звягин, Звягина — Буше и все это сопровождается уже третьей за два года сменой состава. Просто так сожжена пара-тройка бюджетов!

Понятно, что канадский господин, новый тренер «Авангарда», капризничает, требует новых игроков.

Но где хоть какая-то кадровая политика и стратегия? Почему Омск давным-давно не открывает для КХЛ молодых звезд? Где все эти академии и дочерние команды?

Где уважение к местным игрокам, почему чуть ли не на выход по прихоти североамериканского штаба просят даже Ткачева?" — сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.