Макдэвид и Драйзайтль остались без очков в 3-м матче с «Флоридой» — у них 2 броска на двоих. У немца завершилась серия из 8 матчей с очками, у канадца — из 7

Лидеры канадского клуба Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль остались без результативных действий в этом матче.
Игроки нанесли два броска на двоих — оба на счету канадского форварда.
Драйзайтль набрал «минус 2» за полезность при 20:27 на льду (6:58 — в большинстве, 1:04 — в меньшинстве). У немца завершилась серия из восьми матчей подряд с очками в этом плей-офф.
Макдэвид набрал «минус 1» за полезность при 20:51 на льду (6:19 — в большинстве, 3:22 — в меньшинстве). У него прервалась серия из семи игр подряд с очками в этом Кубке Стэнли.