Журова об Овечкине в списке «Миротворца»: «Саша создал Putin Team, странно, что его не внесли раньше. Предполагаю, кто-то сказал: “Почему Газманов есть в базе, а Овечкина нет?”

«Видимо, по логике украинцев все подряд покушаются на целостность их страны, в том числе и Овечкин. Странно, что они не внесли Овечкина в базу “Миротворец” раньше.
Саша создал Putin Team, уже за это его должны были включить в этот список как минимум. Россиян за меньшие какие-то дела, поступки включали в «Миротворец». Эти списки составляются заранее, и постепенно оглашают новые имена.
Это же просто пиар, сотрясание воздуха. Нахождение в базе «Миротворец» никак не помешает Овечкину, у него не будет никаких ограничений в жизни, никаких проблем с визами и въездом в ЕС и США.
Вполне предполагаю, что кто-то сказал, а почему в «Миротворце» есть Газманов, а Овечкина до сих пор нет? Хотя Газманов просто поет на патриотических концертах.
У него замечательные песни, которые не так давно все любили на Украине в том числе", — сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Журова.