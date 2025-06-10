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Журова об Овечкине в списке «Миротворца»: «Саша создал Putin Team, странно, что его не внесли раньше. Предполагаю, кто-то сказал: “Почему Газманов есть в базе, а Овечкина нет?”

Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона» попал в базу сайта «Миротворец».

Источник: Спортс"

«Видимо, по логике украинцев все подряд покушаются на целостность их страны, в том числе и Овечкин. Странно, что они не внесли Овечкина в базу “Миротворец” раньше.

Саша создал Putin Team, уже за это его должны были включить в этот список как минимум. Россиян за меньшие какие-то дела, поступки включали в «Миротворец». Эти списки составляются заранее, и постепенно оглашают новые имена.

Это же просто пиар, сотрясание воздуха. Нахождение в базе «Миротворец» никак не помешает Овечкину, у него не будет никаких ограничений в жизни, никаких проблем с визами и въездом в ЕС и США.

Вполне предполагаю, что кто-то сказал, а почему в «Миротворце» есть Газманов, а Овечкина до сих пор нет? Хотя Газманов просто поет на патриотических концертах.

У него замечательные песни, которые не так давно все любили на Украине в том числе", — сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Журова.