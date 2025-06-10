Депутат Слуцкий об Овечкине в списке «Миротворца»: «Он выступает в США в НХЛ, но он русский по крови, по духу, потому не приемлем для наших врагов. Предел глупости!»

«Овечкин попал в базу сайта “Миротворец”. Казалось бы, куда уже дальше? Предел глупости! Хочется сказать как‑то более мягко, но не могу.
Российский хоккеист, выступающий в США в НХЛ, но русский по крови, главное, русский по духу, а потому он не приемлем для наших врагов, которые отрицают все русское, все российское.
И если ты как‑либо ассоциируешься с Россией, ты враг, ты должен попасть в негативные списки, в базу сайта «Миротворец», с тобой надо бороться, тебя надо уничтожить.
И это отвратительно, низко и недостойно для планеты в XXI столетии", — сказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.