Роднина об Овечкине в списке «Миротворца»: «В нашем ряду прибыло. Любой россиянин, который имеет свою позицию и представляет интересы России, давно там находится»

«Мы все давно в этом “Миротворце”. Теперь и Овечкин с нами, в нашем ряду прибыло. И что тут удивительного? Вас фамилия Овечкин удивила?
Любой российский человек, который имеет свой взгляд, свою позицию, представляет интересы нашей страны, давно находится в списке «Миротворец». Не нужно вообще реагировать на это.
Журналисты не тем занимаются. Есть намного больше спортивных тем, чем «Миротворец», — заявила депутат Государственной Думы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.
Овечкин внесен в список «Миротворца» за участие в международных соревнованиях «для отбеливания репутации России».