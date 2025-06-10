Депутат Свищев об Овечкине в списке «Миротворца»: «Смешная бессмыслица. Украинским политикам пора перестать кричать в сторону российских спортсменов»

"Украинским политикам пора перестать кричать в сторону Овечкина и других российских спортсменов. Включение его в эту базу — это просто смешная бессмыслица, которая вообще ни на что и никогда не повлияет.
Овечкин — великий хоккеист, которого знают и почитают во всем мире. А те, кто пытается вовлечь Овечкина в свои интриги, просто неадекватно себя ведут", — заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
Овечкин внесен в список «Миротворца» за участие в международных соревнованиях «для отбеливания репутации России».