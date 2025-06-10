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Депутат Свищев об Овечкине в списке «Миротворца»: «Смешная бессмыслица. Украинским политикам пора перестать кричать в сторону российских спортсменов»

Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин попал в список сайта «Миротворец».

Источник: Спортс"

"Украинским политикам пора перестать кричать в сторону Овечкина и других российских спортсменов. Включение его в эту базу — это просто смешная бессмыслица, которая вообще ни на что и никогда не повлияет.

Овечкин — великий хоккеист, которого знают и почитают во всем мире. А те, кто пытается вовлечь Овечкина в свои интриги, просто неадекватно себя ведут", — заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Овечкин внесен в список «Миротворца» за участие в международных соревнованиях «для отбеливания репутации России».