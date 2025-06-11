Фетисов об Овечкине: «Мотивировал его 3 года. Он выиграл Кубок Стэнли и успокоился. Пришлось его встряхнуть, объяснить, что пора сделать невозможное — замахнуться на вечный рекорд Гретцки»

— И особенно чувствовать, что это искренне. Ведь сейчас частенько как бывает: кто-то тебе улыбается, а у самого камень за пазухой. Здесь же — все от души. А для меня его рекорд особенно радостен, потому что последние три года я его мотивировал на штурм этой неприступной вершины.