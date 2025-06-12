Маршанд о налоговом неравенстве в НХЛ: «Канадские и калифорнийские клубы имеют чрезвычайно высокую ставку. Им приходится платить больше, чтобы получить хоккеистов»

«Это помогает, пока вы там, но стоимость жизни в Канаде тоже очень высока, потому что вы платите огромные налоги за все: за то, что вы покупаете, за то, что вы продаете, за то, что вы производите. Цены немного отличаются, но ненамного, а когда вы возвращаетесь, у вас на 20−30% меньше денег, так что это, безусловно, играет роль», — сказал канадец Брэд Маршанд.