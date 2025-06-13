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Стюарт Скиннер сыграет в воротах «Ойлерс» в 4-й игре финала, Стечер и Джефф Скиннер заменят Клингберга и Арвидссона

В 3-м матче финальной серии Кубка Стэнли вратарь был заменен после 5 пропущенных шайб от «Флориды» (1:6, 1−2). У него 18 из 23 отраженных бросков. Скиннера заменил Кэлвин Пикар, который отразил 7 из 8 бросков на своем отрезке.

Источник: Спортс"

В 4-й игре главный тренер «Ойлерс» Крис Кноблаух намерен сделать две замены в составе. Трой Стечер заменит Джона Клингберга, Джефф Скиннер — Виктора Арвидссона.

Кноблаух также внес изменения в большинство пар защитников в линии нападения, в том числе поставив Коннора Брауна в звено с Коннором Макдэвидом и Райаном Нюджент-Хопкинсом.

Джефф Скиннер тренировался в третьем звене с Адамом Хенриком и Трентом Фредериком, Кори Перри — в четвертом с Василием Подколзиным и Маттиасом Янмарком. Звено Леона Драйзайтля с Эвандером Кэйном и Каспери Капаненом осталось без изменений.

Стечер будет играть в паре с Дарнеллом Нерсом. Маттиас Экхольм сыграет в паре с Джейком Уолмэном, а Бретт Кулак — с Эваном Бушаром.