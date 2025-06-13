Стюарт Скиннер сыграет в воротах «Ойлерс» в 4-й игре финала, Стечер и Джефф Скиннер заменят Клингберга и Арвидссона

В 4-й игре главный тренер «Ойлерс» Крис Кноблаух намерен сделать две замены в составе. Трой Стечер заменит Джона Клингберга, Джефф Скиннер — Виктора Арвидссона.
Кноблаух также внес изменения в большинство пар защитников в линии нападения, в том числе поставив Коннора Брауна в звено с Коннором Макдэвидом и Райаном Нюджент-Хопкинсом.
Джефф Скиннер тренировался в третьем звене с Адамом Хенриком и Трентом Фредериком, Кори Перри — в четвертом с Василием Подколзиным и Маттиасом Янмарком. Звено Леона Драйзайтля с Эвандером Кэйном и Каспери Капаненом осталось без изменений.
Стечер будет играть в паре с Дарнеллом Нерсом. Маттиас Экхольм сыграет в паре с Джейком Уолмэном, а Бретт Кулак — с Эваном Бушаром.