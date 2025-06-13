Стюарт Скиннер сыграет в воротах «Ойлерс» в 4-й игре финала, Стечер и Джефф Скиннер заменят Клингберга и Арвидссона

В 3-м матче финальной серии Кубка Стэнли вратарь был заменен после 5 пропущенных шайб от «Флориды» (1:6, 1−2). У него 18 из 23 отраженных бросков. Скиннера заменил Кэлвин Пикар, который отразил 7 из 8 бросков на своем отрезке.