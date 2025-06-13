Демидов посетил консульство РФ в Оттаве. Там был организован торжественный прием в честь Дня России

Нападающий Иван Демидов перешел в «Монреаль» из СКА по ходу сезона-2024/25. В регулярном чемпионате НХЛ он провел 2 матча и набрал 2 (1+1) балла. В его активе также 5 игр и 2 передачи в плей-офф Кубка Стэнли.