Демидов посетил консульство РФ в Оттаве. Там был организован торжественный прием в честь Дня России

Нападающий Иван Демидов перешел в «Монреаль» из СКА по ходу сезона-2024/25. В регулярном чемпионате НХЛ он провел 2 матча и набрал 2 (1+1) балла. В его активе также 5 игр и 2 передачи в плей-офф Кубка Стэнли.
"Клиент агентства Gold Star Hockey Иван Демидов посетил консульство Российской Федерации в Оттаве, где был организован торжественный прием в честь Дня России.
Омский «Авангард» волею судеб также присутствует на фотографии", — сообщается в телеграм-канале хоккейного агенства Gold Star Hockey.
Фото: t.me/GoldStarHockey.