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Демидов посетил консульство РФ в Оттаве. Там был организован торжественный прием в честь Дня России

День России отмечается 12 июня. Его празднуют в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР (12 июня 1990 года).

Источник: Спортс"

Нападающий Иван Демидов перешел в «Монреаль» из СКА по ходу сезона-2024/25. В регулярном чемпионате НХЛ он провел 2 матча и набрал 2 (1+1) балла. В его активе также 5 игр и 2 передачи в плей-офф Кубка Стэнли.

"Клиент агентства Gold Star Hockey Иван Демидов посетил консульство Российской Федерации в Оттаве, где был организован торжественный прием в честь Дня России.

Омский «Авангард» волею судеб также присутствует на фотографии", — сообщается в телеграм-канале хоккейного агенства Gold Star Hockey.

Фото: t.me/GoldStarHockey.