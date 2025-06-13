Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.42
П2
3.16
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
3
:
Эдмонтон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
15.06
Эдмонтон
:
Флорида
П1
X
П2

Владислав Третьяк: «Программа подготовки хоккеистов — комплекс уникальных методик. Она уже 6 лет внедряется в хоккейную систему России. Мы готовы делиться знаниями с дружественными странами»

Ранее стало известно, что ФХР и Иранская ассоциация хоккея подписали меморандум о сотрудничестве.

"Отечественный хоккей на протяжении десятилетий воспитывал и выпускал десятки игроков, которые были лучшими в мире. В последние годы этот опыт был систематизирован, обработан и обогащен самыми современными инновациями спортивной подготовки.

В результате появилась Национальная программа подготовки хоккеистов — комплекс самых уникальных и эффективных методик, позволяющих массово выращивать отличных хоккеистов.

В российскую хоккейную систему эта программа внедряется уже 6 лет. Мы готовы делиться этими знаниями и методиками, помогать нашим дружественным странам прогрессировать, брать новые вершины", — заявил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.