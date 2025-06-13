Владислав Третьяк: «Программа подготовки хоккеистов — комплекс уникальных методик. Она уже 6 лет внедряется в хоккейную систему России. Мы готовы делиться знаниями с дружественными странами»

"Отечественный хоккей на протяжении десятилетий воспитывал и выпускал десятки игроков, которые были лучшими в мире. В последние годы этот опыт был систематизирован, обработан и обогащен самыми современными инновациями спортивной подготовки.
В результате появилась Национальная программа подготовки хоккеистов — комплекс самых уникальных и эффективных методик, позволяющих массово выращивать отличных хоккеистов.
В российскую хоккейную систему эта программа внедряется уже 6 лет. Мы готовы делиться этими знаниями и методиками, помогать нашим дружественным странам прогрессировать, брать новые вершины", — заявил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.