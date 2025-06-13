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Вратарь «Виннипега» Хеллибак стал обладателем «Харт Трофи» (81 первое место из 191) и «Везина Трофи» (31 из 32)

Вратарь «Виннипега» стал обладателем призов самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ и лучшему вратарю.

32-летний американец одержал 47 побед в 63 играх за «Джетс» в регулярке при 8 матчах на ноль, 92,5% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,00.

В голосовании журналистов за обладателя «Харт Трофи» Хеллибак (1346 баллов, 81 первое место из 191) обошел форвардов Леона Драйзайтля («Эдмонтон», 1209, 53) и Никиту Кучерова («Тампа», 973, 25).

В голосовании генменеджеров за обладателя «Везина Трофи» Коннор (158 баллов, 31 первое место и 1 второе) обошел Андрея Василевского («Тампа», 80, 1) и Дарси Кюмпера («Лос-Анджелес», 33).