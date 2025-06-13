Кучеров занял 3-е место в голосовании за обладателя «Харт Трофи», опередив Маккиннона на 1 балл. Овечкин стал 8-м, Капризов — 16-м, Василевский получил 1 голос

В голосовании за обладателя приза самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ принял участие 191 представитель Ассоциации хоккейных журналистов. Каждый из них называл пятерку кандидатов, баллы считались по схеме 10−7−5−3−1.
31-летний россиянин набрал 973 балла при 25 первых местах. Он занял 3-е место, уступив вратарю «Виннипега» Коннору Хеллибаку (1346 баллов, 81 первое место) и форварду «Эдмонтона» Леону Драйзайтлю (1209, 53).
Четвертое место занял форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон (972, 27), опередивший ставшего пятым форварда «Вегаса» Джека Айкела (150, 2) на 822 балла.
В бюллетенях были упомянуты еще 3 россиянина. Форвард Александр Овечкин («Вашингтон», 38, 1) занял 8-е место, форвард Кирилл Капризов («Миннесота», 3) — 16-е, а вратарь «Тампы» Андрей Василевский (1 балл) разделил 18-е место с группой игроков.