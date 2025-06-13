Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
3
:
Эдмонтон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
15.06
Эдмонтон
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.31
X
4.39
П2
2.70

Кучеров занял 3-е место в голосовании за обладателя «Харт Трофи», опередив Маккиннона на 1 балл. Овечкин стал 8-м, Капризов — 16-м, Василевский получил 1 голос

Форвард «Тампы» опередил предыдущего обладателя трофея — Нэтана Маккиннона — на 1 балл.

В голосовании за обладателя приза самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ принял участие 191 представитель Ассоциации хоккейных журналистов. Каждый из них называл пятерку кандидатов, баллы считались по схеме 10−7−5−3−1.

31-летний россиянин набрал 973 балла при 25 первых местах. Он занял 3-е место, уступив вратарю «Виннипега» Коннору Хеллибаку (1346 баллов, 81 первое место) и форварду «Эдмонтона» Леону Драйзайтлю (1209, 53).

Четвертое место занял форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон (972, 27), опередивший ставшего пятым форварда «Вегаса» Джека Айкела (150, 2) на 822 балла.

В бюллетенях были упомянуты еще 3 россиянина. Форвард Александр Овечкин («Вашингтон», 38, 1) занял 8-е место, форвард Кирилл Капризов («Миннесота», 3) — 16-е, а вратарь «Тампы» Андрей Василевский (1 балл) разделил 18-е место с группой игроков.