Кучеров занял 3-е место в голосовании за обладателя «Харт Трофи», опередив Маккиннона на 1 балл. Овечкин стал 8-м, Капризов — 16-м, Василевский получил 1 голос

В голосовании за обладателя приза самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ принял участие 191 представитель Ассоциации хоккейных журналистов. Каждый из них называл пятерку кандидатов, баллы считались по схеме 10−7−5−3−1.