Василевский занял 2-е место в голосовании за лучшего вратаря регулярки НХЛ — в топ-3 его включили 30 генменеджеров из 32. Сорокин с 2 голосами разделил 6-е место

Победу одержал вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак (31 первое место и 1 второе, 158 баллов).
Голкипер «Тампы» Василевский стал вторым (1 первое место, 26 вторых и 3 третьих, 80 баллов), Дарси Кюмпер из «Лос-Анджелеса» — третьим (6 вторых мест и 15 третьих, 33 балла).
В топ-5 также вошли Логан Томпсон («Вашингтон», 7 баллов) и Энтони Столарц («Торонто», 3).
Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин получил 2 голоса (оба — третье место) и разделил 6-е место с Филипом Густавссоном из «Миннесоты».
По одному голосу за третье место получили Сэм Монтембо («Монреаль»), Джейк Эттинджер («Даллас») и Дастин Вульф («Калгари»).