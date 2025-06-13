Кучеров включен в 1-ю сборную сезона НХЛ, Василевский — во 2-ю. В состав команд вошли 4 хоккеиста «Тампы», не вошли — Макдэвид, Овечкин и игроки «Флориды»

В каждую команду были включены по 6 игроков — вратарь, 2 защитника и 3 форварда (с разделением на центральных, левых и правых крайних).
1-я сборная: Коннор Хеллибак («Виннипег») — Кэйл Макар («Колорадо»), Зак Веренски («Коламбус») — Кайл Коннор («Виннипег», левый вингер), Нэтан Маккиннон («Колорадо», центрфорвард), Никита Кучеров («Тампа», правый вингер).
2-я сборная: Андрей Василевский («Тампа») — Виктор Хедман («Тампа»), Куинн Хьюз («Ванкувер») — Брэндон Хэйгл («Тампа», левый вингер), Леон Драйзайтль («Эдмонтон», центрфорвард), Давид Пастрняк («Бостон», правый вингер).
Наибольшее представительство среди клубов у «Тампы» (4 игрока). От финалистов Кубка Стэнли представлен только 1 игрок — Драйзайтль из «Эдмонтона», из «Флориды» нет никого.
Отметим, что в команды не попали форварды Коннор Макдэвид (занял 3-е место в голосовании среди центрфорвардов) и Александр Овечкин («Вашингтон», занял 3-е место среди левых вингеров).