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Агент Овечкина о 1-м месте в топе по узнаваемости: «Заслуженно. Кто из молодых спортсменов мог бы претендовать на статус Александра в будущем? Пока таких не вижу»

По данным опроса «Рейтинга Букмекеров», Овечкина с большим отрывом вспомнили 17,4% россиян. Второе месте по узнаваемости среди населения России занял теннисист Даниил Медведев (7,6%), третье — футболист Артем Дзюба (6,6%).

Источник: Спортс"

«Абсолютно заслуженное первое место. Кто из молодых спортсменом мог бы претендовать на статус Овечкина в будущем? Пока таких не вижу», — сказал агент Глеб Чистяков.