Маршанд о 2−2 «Флориды» с «Эдмонтоном»: «Одна из самых захватывающих серий, команды близки по мастерству, матчи напряженные. Это напоминает, за что мы любим хоккей»

Мы все по-прежнему большие поклонники этой игры, и то, что эти две команды играют друг с другом так, как они играют, и то, как проходят эти матчи, заставляет вас понять, почему вы так сильно любите хоккей, а также почему этот трофей сложнее всего выиграть«, — сказал форвард “Флориды”.