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Симашев о переходе в «Юту»: «НХЛ — мечта каждого, давно планировал уехать. В “Локомотиве” хотели, чтобы я остался, мы общались, но решение было за мной»

Защитник ранее перешел в «Юту» из «Локомотива», с которым выиграл Кубок Гагарина-2025.

Источник: Спортс"

"Я давно хотел уехать. НХЛ — мечта каждого. Осознание пришло в начале прошлого сезона. После драфта у меня были мысли, но сначала мне нужно было понять, смогу ли я закрепиться в КХЛ. Буду ли я играть? После прошлого сезона я понял, что хочу уехать и попробовать свои силы.

Мы это обсуждали [с представителями «Локомотива»], и окончательное решение было за мной. Очевидно, они хотели, чтобы я остался, но я принял это решение.

В основном [в «Юте»] я общался с тренером защитников. Общение шло с моей стороны; это было приятно, и они мне помогали. Несколько раз я просил совета по тренировкам. Я также общался с тренером по физической подготовке. Он показал мне несколько упражнений.

Это было интересно. Мы общались раз в неделю или раз в две недели. Во время плей-офф мы почти не разговаривали — они только поздравляли меня с победами. Я не хотел отвлекаться«, — сказал защитник “Юты” Дмитрий Симашев.