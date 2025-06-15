Симашев о переходе в «Юту»: «НХЛ — мечта каждого, давно планировал уехать. В “Локомотиве” хотели, чтобы я остался, мы общались, но решение было за мной»

"Я давно хотел уехать. НХЛ — мечта каждого. Осознание пришло в начале прошлого сезона. После драфта у меня были мысли, но сначала мне нужно было понять, смогу ли я закрепиться в КХЛ. Буду ли я играть? После прошлого сезона я понял, что хочу уехать и попробовать свои силы.