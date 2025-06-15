Пикар перед 5-й игрой с «Флоридой»: «Хорошая возможность для меня. Победа придала “Эдмонтону” уверенности, будет захватывающий матч»

В 4-м матче серии «Ойлерс» одержали победу (5:4 ОТ), отыгравшись с 0:3 после первого периода. Пикар вышел на лед во втором периоде, заменив Стюарта Скиннера.
"Это захватывающе, хорошая возможность для меня, конечно.
Очевидно, что в последней игре у нас было мало времени на раздумья и мало возможностей для ошибки, поэтому, когда наша команда отыгралась и одержала победу, это придало нам уверенности.
Сегодня вечером трибуны будут наэлектризованы. Это определенно будет захватывающий матч«, — сказал вратарь “Эдмонтона”.