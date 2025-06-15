Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Эдмонтон
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.47
X
4.34
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
18.06
Флорида
:
Эдмонтон
П1
X
П2

Пикар перед 5-й игрой с «Флоридой»: «Хорошая возможность для меня. Победа придала “Эдмонтону” уверенности, будет захватывающий матч»

«Эдмонтон» примет «Пантерс» в 5-м матче финала Кубка Стэнли при 2−2 в серии. Игра состоится 15 июня, начало — в 3:00 по московскому времени.

Источник: Спортс"

В 4-м матче серии «Ойлерс» одержали победу (5:4 ОТ), отыгравшись с 0:3 после первого периода. Пикар вышел на лед во втором периоде, заменив Стюарта Скиннера.

"Это захватывающе, хорошая возможность для меня, конечно.

Очевидно, что в последней игре у нас было мало времени на раздумья и мало возможностей для ошибки, поэтому, когда наша команда отыгралась и одержала победу, это придало нам уверенности.

Сегодня вечером трибуны будут наэлектризованы. Это определенно будет захватывающий матч«, — сказал вратарь “Эдмонтона”.