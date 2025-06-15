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«Флорида» и Бобровский повторили рекорд НХЛ по числу побед на выезде за один плей-офф (10). Вратарь отразил 19 бросков «Эдмонтона» из 21 в 5-м матче финала

Вратарь «Флориды» отразил 19 бросков из 21 в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли (5:2, 3−2).

У 36-летнего россиянина 15 побед в 22 матчах в текущем плей-офф при 91,2% сэйвов.

Команда и ее вратарь повторили рекорд НХЛ по числу побед на выезде за один розыгрыш плей-офф (10 при 3 поражениях).

В предыдущий раз этой отметки удалось достичь «Сент-Луису» и Джордану Биннингтону в плей-офф-2019 (10−3).

Ранее такое достижение в актив записали еще 5 команд — «Нью-Джерси» (1995 — 10−1, 2000 — 10−2), «Калгари» (2004 — 10−4), «Лос-Анджелес» (2012, 10−1) и «Вашингтон» (2018, 10−3).

Отметим, что в 2020 году «Тампа» и Андрей Василевский, а также «Даллас» и Антон Худобин одержали по 10 побед в розыгрыше плей-офф, в которых их команды были гостями — но лишь формально.

Из-за пандемии коронавируса тогда все игры проходили в Канаде — на аренах «Эдмонтона» и «Торонто».