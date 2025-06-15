Маршанд забросил 13 шайб в финалах Кубка Стэнли и вышел на 17-е место в истории НХЛ. Он лидер среди действующих игроков, Перри с 11 голами — 2-й

Среди действующих игроков Маршанд идет на первом месте. Второй результат у форварда «Ойлерс» Кори Перри (11 в 33 играх за «Анахайм», «Даллас», «Монреаль», «Тампу» и «Эдмонтон»), забившего второй гол своей команды в сегодняшней игре.