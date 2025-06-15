Драйзайтль и Макдэвид набрали по 1 баллу в 5-м матче финала Кубка Стэнли и продолжают лидировать в гонке бомбардиров плей-офф. У форвардов «Эдмонтона» по 33 очка в 21 игре

В топ-4 также идут форвард «Далласа» Микко Рантанен (22 (9+13) очка в 18 играх), а также нападающие «Пантерс» Сэм Беннетт (22 (15+7) балла в 22 матчах, сегодня — 1 гол) и Мэттью Ткачак (22 (7+15) очка в 22 играх, сегодня — 1 ассист).