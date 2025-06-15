Равиль Якубов об MVP плей-офф: «Главный кандидат от “Флориды” — Бобровский, от “Эдмонтона” — Драйзайтль. Четыре гола немца в овертаймах — феноменальный показатель»

— Главный кандидат от «Флориды» — вратарь Бобровский, от «Эдмонтона» — форвард Драйзайтль. При всем уважении к его партнеру по атаке Макдэвиду.
— Почему немец?
— Его четыре гола в овертаймах — феноменальный показатель. Не только голевого чутья, но и безупречной функциональной и психологической подготовки.
Драйзайтль, как и Макдэвид, в основное время проводит на льду примерно по 25 минут — это огромная нагрузка. Если он ее выдерживает и находит силы добавлять в овертаймах — это высший класс. Не только хоккеиста, но и атлета.
— Почему не Макдэвид?
— Катание и владение клюшкой в этом плей-офф лучшие у Макдэвида, тут никаких вопросов. Но четыре гола в овертаймах — у Драйзайтля. А это четыре командные победы.
Да еще в овертайме, которые считаются еще более ценными, чем в основу, поскольку придавливают соперников — и физически, и морально, — сказал бывший тренер ЦСКА Равиль Якубов.