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Равиль Якубов об MVP плей-офф: «Главный кандидат от “Флориды” — Бобровский, от “Эдмонтона” — Драйзайтль. Четыре гола немца в овертаймах — феноменальный показатель»

— Кто ваш фаворит в борьбе за приз самого ценного игрока плей-офф?

Источник: Спортс"

— Главный кандидат от «Флориды» — вратарь Бобровский, от «Эдмонтона» — форвард Драйзайтль. При всем уважении к его партнеру по атаке Макдэвиду.

— Почему немец?

— Его четыре гола в овертаймах — феноменальный показатель. Не только голевого чутья, но и безупречной функциональной и психологической подготовки.

Драйзайтль, как и Макдэвид, в основное время проводит на льду примерно по 25 минут — это огромная нагрузка. Если он ее выдерживает и находит силы добавлять в овертаймах — это высший класс. Не только хоккеиста, но и атлета.

— Почему не Макдэвид?

— Катание и владение клюшкой в этом плей-офф лучшие у Макдэвида, тут никаких вопросов. Но четыре гола в овертаймах — у Драйзайтля. А это четыре командные победы.

Да еще в овертайме, которые считаются еще более ценными, чем в основу, поскольку придавливают соперников — и физически, и морально, — сказал бывший тренер ЦСКА Равиль Якубов.