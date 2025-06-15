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Кноблаух после 2:5 от «Флориды»: «Уверены, что можем выиграть последние 2 игры. Мы уже попадали в сложные ситуации, это просто еще одна, которую мы преодолеем»

«Эдмонтон» уступил в 5-м матче финальной серии Кубка Стэнли против «Пантерс» со счетом 2:5 (2−3 в серии).

"Нужно выиграть наши последние две игры. Мы уверены, что можем это сделать.

Мы уже попадали в сложные ситуации, и это просто еще одна, которую мы преодолеем«, — сказал главный тренер “Эдмонтона” Крис Кноблаух.