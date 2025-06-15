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Губерниев о Ротенберге: «Он молодец, работает прекрасная школа. Через 10 лет эти ребята будут обыгрывать канадцев. Человек вкладывает душу и финансы в развитие спорта в России»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова и комментатор ранее приняли участие в презентации спортивного комплекса «Молодежка» в Москве, которую проводил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

"Главное, что я видел счастливые глаза детей, когда с ними проводила мастер-класс Алина Загитова, когда мы вместе вручали призы с Романом Ротенбергом.

Он молодец, работает прекрасная школа, и я полностью согласен, что через десять лет эти ребята будут обыгрывать канадцев. Человек вкладывает душу, сердце и финансы в развитие спорта в стране. Молодец. Я могу это только поддержать, что и делаю", — заявил комментатор Дмитрий Губерниев.

Ротенберг о работе в КХЛ: «Нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать два вперед. Буду тренировать детей в следующем сезоне. Я готов к новым вызовам, открыт для предложений».

Загитова, Ротенберг и Губерниев оказались в одном месте — как?