Губерниев о Ротенберге: «Он молодец, работает прекрасная школа. Через 10 лет эти ребята будут обыгрывать канадцев. Человек вкладывает душу и финансы в развитие спорта в России»

"Главное, что я видел счастливые глаза детей, когда с ними проводила мастер-класс Алина Загитова, когда мы вместе вручали призы с Романом Ротенбергом.
Он молодец, работает прекрасная школа, и я полностью согласен, что через десять лет эти ребята будут обыгрывать канадцев. Человек вкладывает душу, сердце и финансы в развитие спорта в стране. Молодец. Я могу это только поддержать, что и делаю", — заявил комментатор Дмитрий Губерниев.
Ротенберг о работе в КХЛ: «Нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать два вперед. Буду тренировать детей в следующем сезоне. Я готов к новым вызовам, открыт для предложений».
Загитова, Ротенберг и Губерниев оказались в одном месте — как?