Губерниев о Ротенберге: «Он молодец, работает прекрасная школа. Через 10 лет эти ребята будут обыгрывать канадцев. Человек вкладывает душу и финансы в развитие спорта в России»

Он молодец, работает прекрасная школа, и я полностью согласен, что через десять лет эти ребята будут обыгрывать канадцев. Человек вкладывает душу, сердце и финансы в развитие спорта в стране. Молодец. Я могу это только поддержать, что и делаю", — заявил комментатор Дмитрий Губерниев.