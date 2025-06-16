Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
18.06
Флорида
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.41
П2
3.01

Морис о Бобровском: «Элитный игрок, которого мы порой недооцениваем, воспринимаем его игру как должное. Спокойствие Сергея передается команде»

Вратарь «Флориды» отразил 19 бросков из 21 в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Ойлерс» (5:2, 3−2). Он повторил рекорд НХЛ по числу побед на выезде за один плей-офф (10).

Источник: Спортс"

"Он невероятный, элитный игрок, которого, как мне кажется, мы порой недооцениваем и воспринимаем его игру как должное, потому что он всегда стабилен.

Если и бывает пропущенная шайба, которой он остался недоволен, это никак не влияет на то, что будет дальше. Его умение концентрироваться — это тренированный навык. Возможно, это и талант, не знаю. Но я точно знаю, что он тратит огромное количество времени на развитие концентрации, своего мастерства, и к этому добавляется еще и его опыт.

С Сергеем приходит особое спокойствие, которое передается всей команде«, — сказал главный тренер “Флориды”.