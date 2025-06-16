Морис о Бобровском: «Элитный игрок, которого мы порой недооцениваем, воспринимаем его игру как должное. Спокойствие Сергея передается команде»

Если и бывает пропущенная шайба, которой он остался недоволен, это никак не влияет на то, что будет дальше. Его умение концентрироваться — это тренированный навык. Возможно, это и талант, не знаю. Но я точно знаю, что он тратит огромное количество времени на развитие концентрации, своего мастерства, и к этому добавляется еще и его опыт.