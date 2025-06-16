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Кожевников о Голдобине: «Спартак» возродил его пару лет назад — никакой благодарности в ответ. Большой талант, но играет через раз, в плей-офф выключился"

Сообщалось, что в 29-летнем форварде заинтересован СКА.

Источник: Спортс"

— Александр Викторович, что отметили для себя на прошедшей неделе?

— Не первый раз читаю жалобы агента форварда Голдобина на «Спартак». Мой родной клуб пару лет назад возродил этого нападающего — после того, как его списали в ЦСКА и настучали по голове в «Магнитке». В ответ — никакой благодарности, наоборот, постоянные претензии.

Голдобину и его агенту надо посмотреть в первую очередь не на клуб, а в зеркало. Большой талант — но позволяет себе играть через матч, через постоянные капризы и обрезы.

Поражение в плей-офф от Уфы связываю в том числе с тем, что Голдобин выключился, — сказал двукратный олимпийский чемпион.

Агент Голдобина обвинил «Спартак» в неуважении: «Николая хотят видеть у себя несколько команд. Клуб не расторгает контракт, а ищет выгоду. Любимец миллионов стал разменной монетой».