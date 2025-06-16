Кожевников о Голдобине: «Спартак» возродил его пару лет назад — никакой благодарности в ответ. Большой талант, но играет через раз, в плей-офф выключился"

— Не первый раз читаю жалобы агента форварда Голдобина на «Спартак». Мой родной клуб пару лет назад возродил этого нападающего — после того, как его списали в ЦСКА и настучали по голове в «Магнитке». В ответ — никакой благодарности, наоборот, постоянные претензии.