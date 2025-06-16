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Вячеслав Фетисов: «Овечкин — великий спортсмен и большой патриот России. Нам надо уметь раскручивать своих героев, как в НХЛ»

По данным опроса «Рейтинга Букмекеров», Александр Овечкин стал самым узнаваемым российским спортсменом в 2024 году. Его вспомнили 17,4% россиян.

Источник: Спортс"

"Овечкин сейчас самый популярный российский спортсмен — это естественно. Вся наша страна переживала, болела за него и желала, чтобы он побил рекорд Гретцки.

Телевидение, интернет, газеты — все писали о Саше. Не знаю, кто из наших спортсменов мог бы сравниться с Овечкиным по узнаваемости сейчас.

Нам надо уметь раскручивать своих героев, как это умеют в НХЛ. Рекорд, на который шел Саша, привлек особое внимание к нему.

Овечкин — великий спортсмен и большой патриот России. Все сложилось воедино, поэтому его и знают многие в стране", — сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.