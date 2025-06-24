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Фарм-клуб «Ванкувера» впервые выиграл Кубок Колдера, обыграв фарм «Флориды» 4−2 в серии. Вратарь Шилов признан самым ценным игроком плей-офф

«Эбботсфорд» обыграл «Шарлотт» (3:2) в шестом матче и выиграл финальную серию со счетом 4−2.

Источник: Спортс"

Один из голов «Эбботсфорда» забил белорусский нападающий Данила Климович.

Таким образом, фарм-клуб «Ванкувера» впервые выиграл Кубок Колдера.

Самым ценным хоккеистом плей-офф АХЛ стал голкипер «Эбботсфорда» Артур Шилов, который одержал 16 побед в 24 матчах, пропуская в среднем 2,01 шайбы и отражая 93,1% бросков. Также на его счету пять шатаутов.

Лучшим бомбардиром и снайпером розыгрыша Кубка Колдера стал форвард «Кэнакс» Линус Карлссон, набравший 26 (14+12) очков в 24 играх. Он стал автором победного гола в шестой игре финала.