Фарм-клуб «Ванкувера» впервые выиграл Кубок Колдера, обыграв фарм «Флориды» 4−2 в серии. Вратарь Шилов признан самым ценным игроком плей-офф

Самым ценным хоккеистом плей-офф АХЛ стал голкипер «Эбботсфорда» Артур Шилов, который одержал 16 побед в 24 матчах, пропуская в среднем 2,01 шайбы и отражая 93,1% бросков. Также на его счету пять шатаутов.