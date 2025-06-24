Канадский клуб выиграл Кубок Колдера впервые с 2018 года. Команды из страны в 1-й раз в истории стали чемпионами АХЛ и ECHL в один год

В этом году впервые в истории канадские клубы выиграли чемпионские титулы в АХЛ и ECHL. Ранее «Труа-Ривьер» из провинции Квебек (система «Монреаля») выиграл Кубок Келли, обыграв в финале «Толедо» (4−2).