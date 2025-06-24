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Канадский клуб выиграл Кубок Колдера впервые с 2018 года. Команды из страны в 1-й раз в истории стали чемпионами АХЛ и ECHL в один год

«Эбботсфорд» (фарм «Ванкувера»), представляющий канадскую провинцию Британская Колумбия, стал чемпионом АХЛ, обыграв в финале «Шарлотт» (фарм «Флориды») со счетом 4−2.

Источник: Спортс"

Победа в розыгрыше Кубка Колдера стала для клубов из Канады первой с 2018 года, когда «Торонто Марлис» обыграли в финале «Техас» (4−3).

В этом году впервые в истории канадские клубы выиграли чемпионские титулы в АХЛ и ECHL. Ранее «Труа-Ривьер» из провинции Квебек (система «Монреаля») выиграл Кубок Келли, обыграв в финале «Толедо» (4−2).

Канадскому чемпионскому хет-трику в трех главных профессиональных лигах Северной Америки не дало состояться поражение «Эдмонтона» от «Флориды» (2−4) в финальной серии Кубка Стэнли.