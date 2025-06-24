Кудрявцев выиграл Кубок Колдера в 1-м сезоне в АХЛ. Экс-защитник «Локо» стал лучшим игроком плей-офф по полезности — «+18» в 21 игре при 10 очках

Этот сезон стал для Кудрявцева дебютным во взрослом хоккее. В регулярном чемпионате АХЛ он провел 65 игр и набрал 26 (5+21) очков при полезности «+18» и 22 минутах штрафа. Также он провел 2 матча за «Ванкувер» в НХЛ.