Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Кудрявцев выиграл Кубок Колдера в 1-м сезоне в АХЛ. Экс-защитник «Локо» стал лучшим игроком плей-офф по полезности — «+18» в 21 игре при 10 очках

21-летний защитник стал чемпионом АХЛ с «Эбботсфордом». В финале плей-офф фарм-клуб «Ванкувера» обыграл «Шарлотт» (фарм «Флориды») со счетом 4−2.

Россиянин стал лучшим игроком розыгрыша по показателю полезности — у него «+18» в 21 матче. Он набрал 10 (1+9) очков при 4 минутах штрафа.

Этот сезон стал для Кудрявцева дебютным во взрослом хоккее. В регулярном чемпионате АХЛ он провел 65 игр и набрал 26 (5+21) очков при полезности «+18» и 22 минутах штрафа. Также он провел 2 матча за «Ванкувер» в НХЛ.

В России Кирилл выступал за юношеские и юниорские команды «Локомотива». В его активе 20 матчей за «Локо» в МХЛ в сезоне-2020/21.

В 2021 году игрок уехал в Северную Америку и провел три сезона в юниорской лиге Онтарио, где играл за «Су Грейхаундс». «Ванкувер» выбрал его в 7-м раунде драфта НХЛ-2022 под общим 208-м номером.