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Фаворит драфта НХЛ-2026 Маккенна планирует перейти в NCAA. Игрок года в CHL выбирает между университетами Мичигана и Пенсильвании (Эллиотт Фридман)

Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, канадский нападающий провел переговоры с несколькими университетами.

Источник: Спортс"

По данным Фридмана, 17-летний Маккенна выбирает между университетами Пенсильвании (Penn State) и Мичигана (Michigan State).

Напомним, что с сезона-2025/26 к выступлениям в студенческом чемпионате США допускаются игроки, выступавшие за клубы Канадской хоккейной лиги (CHL). Действовавший ранее запрет на такие переходы был снят.

Маккенна в минувшем сезоне был назван игроком года в CHL.

Форвард стал вторым бомбардиром в Западной хоккейной лиге (WHL), набрав 129 (41+88) очков в 56 матчах регулярного сезона за «Медисин Хэт». Он также был признан самым полезным игроком лиги с показателем «плюс 60».

Гэвин также стал третьим бомбардиром в плей-офф WHL, набрав 38 (9+29) очков в 16 матчах, что помогло «Медисин Хэт» выиграть чемпионат лиги и попасть в розыгрыш Мемориального кубка.

На этом турнире нападающий набрал 6 (3+3) баллов в 4 играх и был включен в символическую сборную.