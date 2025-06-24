Бывший футболист Сычев назвал страстью игру в хоккей

«Интересно, такой драйв, нервы, за это мы и любим хоккей. Во что сейчас интереснее играть? Футбол ведь был всю жизнь, сейчас хочется пробовать другие виды спорта, но хоккей — это страсть, конечно. Из других видов спорта еще выделил бы падел», — добавил Сычев.