Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Бывший футболист Сычев назвал страстью игру в хоккей

Призер чемпионата Европы сыграл хоккейном турнире на ПМЭФ.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Игра в хоккей является страстью для бронзового призера чемпионата Европы в составе сборной России по футболу Дмитрия Сычева. Об этом он рассказал ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

На ПМЭФ Сычев сыграл за команду «Политика» на Фонбет — Кубке Росконгресса по хоккею.

«Давно не стоял на коньках, признаюсь честно, ведь много футбольной работы, ничего, вспомнили быстро, — сказал Сычев. — Команда у нас мастеровитая, давно друг друга знаем, быстро нашли общий язык».

«Интересно, такой драйв, нервы, за это мы и любим хоккей. Во что сейчас интереснее играть? Футбол ведь был всю жизнь, сейчас хочется пробовать другие виды спорта, но хоккей — это страсть, конечно. Из других видов спорта еще выделил бы падел», — добавил Сычев.

Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Информационный партнер — ТАСС.