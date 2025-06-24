Бывший футболист Сычев назвал страстью игру в хоккей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Игра в хоккей является страстью для бронзового призера чемпионата Европы в составе сборной России по футболу Дмитрия Сычева. Об этом он рассказал ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
На ПМЭФ Сычев сыграл за команду «Политика» на Фонбет — Кубке Росконгресса по хоккею.
«Давно не стоял на коньках, признаюсь честно, ведь много футбольной работы, ничего, вспомнили быстро, — сказал Сычев. — Команда у нас мастеровитая, давно друг друга знаем, быстро нашли общий язык».
«Интересно, такой драйв, нервы, за это мы и любим хоккей. Во что сейчас интереснее играть? Футбол ведь был всю жизнь, сейчас хочется пробовать другие виды спорта, но хоккей — это страсть, конечно. Из других видов спорта еще выделил бы падел», — добавил Сычев.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Информационный партнер — ТАСС.