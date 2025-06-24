Белорусы Климович и Толопило стали чемпионами Американской хоккейной лиги

В финале Кубка Колдера канадский клуб встречался с «Шарлотт Чекерс», шестой матч серии до четырех побед прошел на площадке соперника. По ходу поединка «Абботсфорд» уступал со счетом 0:2, но в начале второго периода наш Данила Климович сравнял цифры, после чего швед Линус Карлссон забросил решающую шайбу — в итоге 3:2 в игре и 4:2 в серии. Белорусский голкипер чемпионов Никита Толопило наблюдал за матчем со скамейки запасных.