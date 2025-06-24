Белорусы Климович и Толопило стали чемпионами Американской хоккейной лиги

В финале Кубка Колдера канадский клуб встречался с «Шарлотт Чекерс», шестой матч серии до четырех побед прошел на площадке соперника. По ходу поединка «Абботсфорд» уступал со счетом 0:2, но в начале второго периода наш Данила Климович сравнял цифры, после чего швед Линус Карлссон забросил решающую шайбу — в итоге 3:2 в игре и 4:2 в серии. Белорусский голкипер чемпионов Никита Толопило наблюдал за матчем со скамейки запасных.
Климович и Толопило стали четвертым и пятым игроками из нашей страны, выигравшими второй по значимости трофей в Северной Америке. Ранее обладателями Кубка Колдера становились Андрей Костицын и Михаил Грабовский («Гамильтон», 2007), а также Алексей Протас («Херши», 2023).
Всего в прошедшем плей-офф Данила Климович отметился четырьмя голами в 16 поединках, а Никита Толопило появился на льду в одной из игр. В регулярном чемпионате сезона-2024/25 Климович стал лучшим бомбардиром среди соотечественников, набрав 38 (25+13) очков в 65 матчах. Толопило одержал 20 побед в 36 встречах, в среднем отражая 90% бросков.