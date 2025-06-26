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Жаровский — 17-й в мок-драфте НХЛ-2025 от Крэйга Баттона, Рябкин не вошел в список

Топ-32 по версии эксперта TSN возглавил защитник Мэттью Шефер. Отметим, что Баттон поставил форварда Ивана Рябкина на 24-е место в прошлом рейтинге — выше всех россиян. В текущий список Рябкин не включен.

Источник: Спортс"

Топ-32 по версии эксперта TSN возглавил защитник Мэттью Шефер. Отметим, что Баттон поставил форварда Ивана Рябкина на 24-е место в прошлом рейтинге — выше всех россиян. В текущий список Рябкин не включен.

1. з. Мэттью Шефер («Эри Оттерс»).

2. н. Майкл Миса («Сагино»).

3. н. Антон Фрондель («Юргорден»).

4. н Брэди Мартин («Су Грейхаундс»).

5. н Джеймс Хэгенс (Бостонский колледж).

6. н. Портер Мартон («Брэмптон»).

7. н Калеб Денуайе («Монктон»).

8. з Радим Мртка («Сиэтл Тандербердс»).

9. н Джейк О’Брайен («Брантфорд»).

10. з Джексон Смит («Трай-Сити»);

…17. н Александр Жаровский («Толпар»).

Встречи Рябкина с клубами НХЛ прошли очень плохо. Одна из команда посчитала «пустой тратой времени» интервью с форвардом, скаут анонимно назвал хоккеиста «красным флагом».

Менеджеры клубов НХЛ «шокированы» лишним весом Рябкина. Форвард не попал в топ‑25 ни в одном из тестов и «вел себя как бык» на собеседованиях («Матч ТВ»).