Зеграс про обмен в «Филадельфию»: «Посмотрим, как сложится с новым тренером. Я попробовал себя на фланге, но будет здорово вернуться к игре в центре»

«За последние два года я многому научился — скорее даже не на льду, а узнал о самом себе и о том, на что я действительно способен. Надеюсь, смогу взять весь этот опыт с собой в “Филадельфию” и показать лучшую версию себя.
Я почти всю карьеру играл в центре — вплоть до последних двух сезонов — и всегда чувствовал себя там наиболее комфортно. Конечно, есть аспекты, над которыми нужно работать: игра на вбрасываниях, действия за воротами, борьба перед своими воротами в оборонительной зоне.
Мне пошло на пользу то, что я попробовал себя на фланге — это помогло понять требования и специфику этой позиции. Посмотрим, как все сложится с новым тренером и в новой команде, но, безусловно, будет здорово вернуться в центр", — сказал Зеграс.
Бриэр о том, видит ли «Филадельфия» Зеграса в роли центра: «Вопрос больше к Токкету. Но надеемся, что Тревор поможет нам заполнить пустоту на этой позиции».