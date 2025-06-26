Давыдов о Рябкине: «Такие там тренеры, если не могут вернуть его в тонус. Против Ивана в Америке устроили кампанию»

Наш знаменитый тренер Юрий Иванович Моисеев за получасовую тренировку мог убрать четыре килограмма. Я уж не говорю про Тарасова, они это вопросы решал на раз-два. Если за океаном не могут вернуть Рябкина в тонус, значит, такие там тренеры.