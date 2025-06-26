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Давыдов о Рябкине: «Такие там тренеры, если не могут вернуть его в тонус. Против Ивана в Америке устроили кампанию»

Ранее появилась информация, что менеджеры клубов НХЛ недовольны лишним весом и результатами тестов нападающего, выходящего на драфт-2025.

Источник: Спортс"

— В прошлом сезоне в атаке «Динамо» подавали надежды Чернышев и Рябкин, но они уже за океаном…

— Не верю тому, что читаю про Рябкина в прессе — якобы он плохо общается с людьми из НХЛ перед их традиционным драфтом.

Я в прошлом сезоне с Иваном общался. Нормальный парень! Чувствовалось, что он знает имена легенд «Динамо», открыт для всего нового. Со мной он говорил хорошо, уважительно — и не для галочки. Думаю, против него в Америке устроили какую-то кампанию.

— Говорят, что у Рябкина опять лишний вес.

— Ребята, лишний вес — это прежде всего тренерский вопрос.

Наш знаменитый тренер Юрий Иванович Моисеев за получасовую тренировку мог убрать четыре килограмма. Я уж не говорю про Тарасова, они это вопросы решал на раз-два. Если за океаном не могут вернуть Рябкина в тонус, значит, такие там тренеры.

Вообще в этом возрасте хоккеисты должны играть у нас — тогда и не будет таких проблем. У нас в «Динамо» хорошая молодежь, надо с ней работать.

Кстати, то, что теперь у нас переманивают талантов — как того же Рашевского — это что-то новенькое. Неприятный сюрприз! — сказал трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов.