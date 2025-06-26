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НХЛ может расширить регулярку до 84 матчей в новом коллективном соглашении. Количество предсезонных игр сократят

НХЛ и Ассоциация хоккеистов лиги ведут переговоры о возможном увеличении регулярного чемпионата до 84 игр в рамках нового коллективного соглашения.

Источник: Спортс"

Срок действующего коллективного соглашения рассчитан до сентября 2026 года.

Отмечается, что добавление двух матчей позволит НХЛ сохранить текущий формат календаря, при котором каждая команда встречается с каждым соперником как минимум один раз, а соперники по дивизиону сыграют друг с другом по четыре матча.

Некоторые команды ранее жаловались на несбалансированное количество игр внутри дивизиона.

Ожидается, что НХЛ сократит количество предсезонных игр, чтобы компенсировать два дополнительных матча в регулярном чемпионате.