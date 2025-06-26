Контракт Гаврикова — приоритет для «Лос-Анджелеса». Клуб дважды повысил предложение после прихода Холланда, нет понимания по деньгам

Генеральный менеджер «Кингс» Кен Холланд заявил, что продление соглашение с хоккеистом — это его главный приоритет в межсезонье.
Функционер отметил, что Гаврикову был предложен новый контракт еще в ходе работы бывшего генерального менеджера Роба Блэйка, а после назначения Холланда предложение увеличивали дважды.
Россиянину предлагается новый долгосрочный контракт. Холланд добавил, что специфика переговоров заключается в «долларах», а не в сроке договора.
В прошедшем сезоне Владислав Гавриков набрал 30 (5+25) очков при полезности «плюс 26» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время — 23:05.