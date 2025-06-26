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«Баффало» готов обменять Байрэма. Защитник может быть интересен «Рейнджерс», «Филадельфии», «Ванкуверу» и «Калгари» (The Fourth Period)

По информации The Fourth Period, генеральный менеджер «Сэйбрс» Кевин Адамс хочет получить за 24-летнего защитника игроков, способных сразу усилить команду.

Источник: Спортс"

В число клубов, которые могут быть заинтересованы в Байрэме, входят «Рейнджерс», «Ванкувер», «Филадельфия» и «Калгари».

Действующее соглашение игрока с зарплатой 3,85 миллиона долларов в год рассчитано до 30 июня 2025. Он станет ограниченно свободным агентом.

В минувшем сезоне Байрэм набрал 38 (7+31) очков при полезности «плюс 11» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время — 22:42.

Журналист Sportsnet Фрэнсис об Андерссоне: «Мог бы усилить “Даллас”, “Нэшвилл”, “Баффало”, “Торонто”. “Эдмонтон” и “Ванкувер” в списке из 6 клубов, куда Расмус точно не перейдет».