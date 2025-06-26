«Баффало» готов обменять Байрэма. Защитник может быть интересен «Рейнджерс», «Филадельфии», «Ванкуверу» и «Калгари» (The Fourth Period)

Журналист Sportsnet Фрэнсис об Андерссоне: «Мог бы усилить “Даллас”, “Нэшвилл”, “Баффало”, “Торонто”. “Эдмонтон” и “Ванкувер” в списке из 6 клубов, куда Расмус точно не перейдет».