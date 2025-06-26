Юниоры с драфта НХЛ-2025 о самых больших страхах: «Акулы», «Моя мама, когда злится», «Американские горки», «Пауки и змеи»

Портер Мартон: «Американские горки. Ненавижу их».
Кашон Эйтчесон: «У меня клаустрофобия. Боюсь маленьких помещений».
Линден Лакович: «Высота».
Роджер Маккуин: «Акулы. Это с отрывом мой самый большой страх».
Калеб Денуайе: «Моя мама, когда злится».
Джеймс Хэгенс: «Не выиграть Кубок Стэнли».
Несколько человек заявили, что боятся пауков. Еще один популярный страх — змеи. Чемпион мира среди юниоров-2025 Джексон Смит упомянул и пауков, и змей.
Процедура драфта НХЛ-2025 пройдет 27 и 28 июня в Калифорнии.