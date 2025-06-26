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Юниоры с драфта НХЛ-2025 о самых больших страхах: «Акулы», «Моя мама, когда злится», «Американские горки», «Пауки и змеи»

Хоккеисты, выходящие на драфт в этом году, ответили на вопрос о своих главных страхах.

Источник: Спортс"

Портер Мартон: «Американские горки. Ненавижу их».

Кашон Эйтчесон: «У меня клаустрофобия. Боюсь маленьких помещений».

Линден Лакович: «Высота».

Роджер Маккуин: «Акулы. Это с отрывом мой самый большой страх».

Калеб Денуайе: «Моя мама, когда злится».

Джеймс Хэгенс: «Не выиграть Кубок Стэнли».

Несколько человек заявили, что боятся пауков. Еще один популярный страх — змеи. Чемпион мира среди юниоров-2025 Джексон Смит упомянул и пауков, и змей.

Процедура драфта НХЛ-2025 пройдет 27 и 28 июня в Калифорнии.