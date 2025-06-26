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Войнов получит 20 млн рублей от «Авангарда» за следующий сезон (Михаил Зислис)

Ранее 35-летний защитник подписал контракт с омским клубом на год.

Источник: Спортс"

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, Войнов получит 20 миллионов рублей за сезон-2025/26.

В прошедшем сезоне защитник выступал за «Торпедо». У него 49 игр и 22 (6+16) очка при полезности «+5» в регулярном чемпионате. В плей-офф он сыграл 4 матча и забил 1 гол при полезности «-3».

Войнов уже играл за «Авангард» в сезоне-2019/20.

Сопин о Войнове: «Рады, что такой солидный мастер возвращается в “Авангард”. Ждем, что Вячеслав станет лидером команды, поведет ее к новым победам».