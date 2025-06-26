«Нэшвилл» не обменяет Маршессо, заявил Троц. У 34-летнего форварда контракт до 2029 года

"В этом нет ни капли правды. Если Маршессо собирается что-то искать, то позвонит своему агенту, а он сообщит мне.
Я позвонил [Пэту] Бриссону (агенту игрока — Спортс«“), потому что поползли слухи. Я не знал, происходит ли что-нибудь, поэтому уточнил у него, вдруг я что-то упустил.
Я ничего не упустил«, — сказал генеральный менеджер “Нэшвилла” Барри Троц.
В прошлом сезоне Маршессо провел 78 матчей и набрал 56 (21+35) очков при полезности «минус 29».
Экс-тренер «Чикаго» Ричардсон назначен помощником в «Нэшвилл».