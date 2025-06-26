«Баффало» обменял Петерку в «Юту» на Кесселринга и Доуна. Немец продлит контракт с новым клубом

23-летний Доун в сезоне-2024/25 принял участие в 51 матче на уровне НХЛ и набрал 19 (7+12) очков. В АХЛ у него 26 (11+15) баллов за 28 игр. Соглашение игрока с зарплатой 925 тысяч долларов в год также рассчитано до лета 2026-го.