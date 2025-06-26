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«Вегас» продлит контракт с Саадом. У форварда 16 очков в 37 матчах за клуб (Эллиотт Фридман)

По данным инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана, стороны близки к соглашению.

Источник: Спортс"

32-летний нападающий пополнил состав «Голден Найтс» по ходу прошлого сезона. «Сент-Луис» расторг контракт с Саадом в конце января 2025 года.

Форвард перешел в «Вегас», подписав договор до 30 июня 2025 года с зарплатой 1,5 млн долларов в год.

За новый клуб Саад провел 29 матчей и набрал 14 (6+8) очков в регулярном чемпионате при полезности «плюс 6». В Кубке Стэнли на его счету 0+2 за 8 игр при полезности «0».

«Вегас» продлил контракт с Райлли Смитом на год с зарплатой 2 млн долларов и запретом на обмен (Крис Джонстон).