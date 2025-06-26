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Генменеджер «Баффало» об обмене Петерки: «Хотим, чтобы против нас стало тяжелее играть. Кесселринг и Доун помогут с этим»

В результате сделки «Сэйбрс» получили Майкла Кесселринга и Джоша Доуна.

Источник: Спортс"

"Одним из наших приоритетов является повышение конкурентоспособности. Хотим, чтобы против нас стало тяжелее играть.

Приход Майкла и Джоша очень поможет нам в этих аспектах, я с нетерпением жду возможности увидеть их в форме «Баффало».

Майкл соответствует образу праворукого защитника, которого мы искали. Он поможет сбалансировать нашу синюю линию.

Джош демонстрировал способность побеждать на разных уровнях, он привнесет лидерские качества. Он сильный двусторонний игрок, который даст команде универсальность«, — заявил генеральный менеджер “Баффало” Кевин Адамс.

Петерка продлил контракт с «Ютой» на 5 лет и 7,7 млн долларов за сезон. Форвард перешел из «Баффало».