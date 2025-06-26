Фото Овечкина с козленком попало на обложку журнала Washingtonian: «Причина любить Вашингтон № 1 — у нас есть GOAT»

Выпуск посвящен 100 причинам любить Вашингтон.
«На обложке: 100 причин любить Вашингтон прямо сейчас! Причина № 1 — у нас есть GOAT», — говорится в сообщении журнала.
Слово GOAT, в английском означающее «козел», также является аббревиатурой, которая расшифровывается как Greatest Of All Time — величайший всех времен.
Напомним, 6 апреля капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов.
Фото: x.com/washingtonian.
Бэкстрем вручил Овечкину живого козленка на церемонии в честь рекордной 895-й шайбы капитана «Вашингтона».